Лидер «Аль-Каиды» занял пост главы службы разведки ПНС Ливии

Триполи, 12 мая. Лидер «Аль-Каиды»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ) после возвращения из Стамбула в сопровождении турецких офицеров занял пост главы разведслужбы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и планирует совершить теракт в Тархуне. Об этом сообщает арабское издание Libya 24 со ссылкой на источники.

Халед аш-Шариф был назначен главой разведслужбы ПНС Ливии, заменив своего предшественника Абдул-Кадира Аль-Тохами, который умер «при загадочных обстоятельствах». По сообщениям источников, удалось отследить контакты аш-Шарифа с террористическими элементами — так стало известно о планирующихся терактах в Тархуне.

Сообщается, что «Аль-Каида» может стать частью новой турецкой коалиции, созданной с целью отомстить за убийство лидера ополчения Злитена Абделя Рауфа ас-Сари — он был ликвидирован силами Ливийской национальной армии (ЛНА) две недели назад.

Источники на условиях анонимности передали информацию о том, что нападение на Тархуну будет происходить с нескольких сторон, а основные силы будут наступать с северо-востока, со стороны Масаллаты.

Libya 24 акцентирует внимание на том, что аш-Шариф пытается возродить идею так называемой «Национальной гвардии» вдали от органов безопасности и «военных», так как включает в свой замысел экстремистов, бежавших несколько лет назад из Бенгази и Дерна.

1 Организация запрещена на территории РФ.