Сенатор Калашников предостерег бизнес от показухи при сохранении рабочих мест

Санкт-Петербург, 12 мая. Сохранять рабочие места в период пандемии COVID-19 нужно не только на бумаге, иначе экономике это лишь навредит. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Калашников в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».
«Само по себе сохранение рабочих мест — это ни о чем. Если вспомнить 90-е годы, людей с бывших государственных предприятий не увольняли, но и зарплату не платили. Разве это была занятость или наша промышленность развивалась? Речь идет о другом. Не о том, чтобы люди числились на работе, а о том, чтобы предприятия работали, зарабатывали и выплачивали зарплату. Я очень боюсь, что мы уйдем в такую показушную, формальную занятость, когда людей не уволили, но и предприятия не работают. Кроме вреда, такая показуха ничего не даст», — подчеркнул сенатор.
По его мнению, промышленность заработает активнее, если увидит реальные налоговые послабления.
«Формальное сохранение 90% занятых, если они не заняты и не работают, — это как раз показуха, которая не даст экономического эффекта. Важно, чтобы предприятия выпускали продукцию, а граждане имели возможность за нее платить. Самый эффективный способ — это ослабить налоговое бремя, что частично и было сделано», — отметил Калашников.
Собеседник ФАН высоко оценил новые меры поддержки экономики, предложенные президентом России.
«Предложения по поддержке бизнеса и людей представляются привлекательными и эффективными. Очень важно, что предоставление помощи конкретным физическим лицам сопровождается поддержкой малого бизнеса, потому что деньги должны уйти в бизнес через потребительский спрос. Если он не будет удовлетворен, то эти деньги не окажут эффекта. Я считаю, что это очень своевременные и правильные предложения. Самое главное, что отменяется ряд налогов — например, за II квартал 2020 года, возврат налогов 2019 года», — сказал Калашников.
Сенатор также назвал неправомерным сравнение экономической политики России и западных стран.
«Я считаю, что прямое сопоставление мер в экономике Германии или Штатов и нашей экономики абсолютно неправомерно. У нас совершенно разные экономические модели и экономические ситуации. Если, например, в Германии или Америке дать деньги людям, то они пойдут с ними в магазин, и их спрос будет удовлетворен. Другими словами, экономика этих стран позволяет удовлетворить спрос, функционировать соответствующим предприятиям — все нормально.
У нас же при условии колоссального экспорта продукции, в том числе и пищевой, деньги, выданные на руки, не будут удовлетворены, потому что мы не сможем обеспечить реальный, возросший потребительский спрос. По крайней мере, мы не можем обеспечить его быстро. Задача заключается в том, чтобы поддержать население, но, с другой стороны, прежде всего стимулировать развитие бизнеса — в первую очередь малого», — сказал Калашников.