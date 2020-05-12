Сенатор Калашников предостерег бизнес от показухи при сохранении рабочих мест

Санкт-Петербург, 12 мая. Сохранять рабочие места в период пандемии COVID-19 нужно не только на бумаге, иначе экономике это лишь навредит. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Калашников в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Само по себе сохранение рабочих мест — это ни о чем. Если вспомнить 90-е годы, людей с бывших государственных предприятий не увольняли, но и зарплату не платили. Разве это была занятость или наша промышленность развивалась? Речь идет о другом. Не о том, чтобы люди числились на работе, а о том, чтобы предприятия работали, зарабатывали и выплачивали зарплату. Я очень боюсь, что мы уйдем в такую показушную, формальную занятость, когда людей не уволили, но и предприятия не работают. Кроме вреда, такая показуха ничего не даст», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, промышленность заработает активнее, если увидит реальные налоговые послабления.

«Формальное сохранение 90% занятых, если они не заняты и не работают, — это как раз показуха, которая не даст экономического эффекта. Важно, чтобы предприятия выпускали продукцию, а граждане имели возможность за нее платить. Самый эффективный способ — это ослабить налоговое бремя, что частично и было сделано», — отметил Калашников.

Собеседник ФАН высоко оценил новые меры поддержки экономики, предложенные президентом России.

«Предложения по поддержке бизнеса и людей представляются привлекательными и эффективными. Очень важно, что предоставление помощи конкретным физическим лицам сопровождается поддержкой малого бизнеса, потому что деньги должны уйти в бизнес через потребительский спрос. Если он не будет удовлетворен, то эти деньги не окажут эффекта. Я считаю, что это очень своевременные и правильные предложения. Самое главное, что отменяется ряд налогов — например, за II квартал 2020 года, возврат налогов 2019 года», — сказал Калашников.

Сенатор также назвал неправомерным сравнение экономической политики России и западных стран.