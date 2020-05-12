Килинкаров обвинил правительство Украины в отсутствии реальной статистики по коронавирусу

Люди на Украине уже очень давно живут в состоянии отрешенности от собственного правительства, которое до сих пор и не смогло наладить грамотную работу в условиях пандемии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса на территории страны, будет продлен после 22 мая. По мнению Килинкарова, этот факт свидетельствует о крайней неэффективности действий украинского правительства.

«Введение административной ответственности за нарушение ограничений оказалось бесполезным в силу того, что никто даже не думает их исполнять, — убежден экс-депутат Рады. — Финансовые вливания тоже мало что смогли исправить: чтобы на должном уровне поддержать и экономику, и население у властей просто нет денег. Я вообще не уверен, что кто-то на Украине ощущает работу правительства — оно до сих пор даже с врачами не может рассчитаться, хотя обещало им премии в 300%».

По словам собеседника ФАН, единственное, что еще как-то спасает страну — это теневая экономика.

«Люди барахтаются, что-то там делают, пытаются заработать — а то, что там пытается сделать их кабинет министров, уже мало их волнует», — уверен Килинкаров.

Эксперт высмеял Шмыгаля, заявившего, что Украина находится на пике заболеваемости («У нас еще не было дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших!»). Экс-депутат Рады напомнил, что официальной статистике Киева по зараженным COVID-19 верить нельзя.

«Как можно вообще обсуждать, на какой стадии эпидемии находится страна, если у нее нет полноценной диагностики? — спросил собеседник ФАН. — Украина проводит меньше тестов, чем любая другая страна Евросоюза, в который она так стремится — от семи до десяти тысяч в день, и это при 42 миллионах населения! Смешно даже обсуждать».

Килинкаров отметил, что ситуация с коронавирусом в стране находится в состоянии жуткого хаоса: действия правительства никак не согласованы с реальным ходом развития эпидемии, и Шмыгаль совершенно не управляет ситуацией. Что же касается частичного снятия ограничений, которое действует уже с 11 мая (начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках), то это, по мнению экс-депутата Рады, вынужденная мера, никак не связанная с якобы улучшающейся эпидемиологической ситуацией.

«Люди и так эти запреты не соблюдали, — уверен собеседник ФАН. — И давно уже взяли свою жизнь в собственные руки, понимая, что никто им не поможет. Власти понимают это и не хотят терять остатки авторитета, понимая, что население просто плюет на все их ограничительные меры».

Напомним, по состоянию на 12 мая всего в мире выявлен 3 967 258 случай заболевания COVID-19. При этом 1 421 910 человека вылечились, а 284 667 погибли.