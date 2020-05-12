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Килинкаров обвинил правительство Украины в отсутствии реальной статистики по коронавирусу

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Килинкаров обвинил правительство Украины в отсутствии реальной статистики по коронавирусу

Люди на Украине уже очень давно живут в состоянии отрешенности от собственного правительства, которое до сих пор и не смогло наладить грамотную работу в условиях пандемии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса на территории страны, будет продлен после 22 мая. По мнению Килинкарова, этот факт свидетельствует о крайней неэффективности действий украинского правительства.

«Введение административной ответственности за нарушение ограничений оказалось бесполезным в силу того, что никто даже не думает их исполнять, — убежден экс-депутат Рады. — Финансовые вливания тоже мало что смогли исправить: чтобы на должном уровне поддержать и экономику, и население у властей просто нет денег. Я вообще не уверен, что кто-то на Украине ощущает работу правительства — оно до сих пор даже с врачами не может рассчитаться, хотя обещало им премии в 300%».

По словам собеседника ФАН, единственное, что еще как-то спасает страну — это теневая экономика. 

«Люди барахтаются, что-то там делают, пытаются заработать — а то, что там пытается сделать их кабинет министров, уже мало их волнует», — уверен Килинкаров.

Килинкаров обвинил правительство Украины в отсутствии реальной статистики по коронавирусу

Эксперт высмеял Шмыгаля, заявившего, что Украина находится на пике заболеваемости («У нас еще не было дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших!»). Экс-депутат Рады напомнил, что официальной статистике Киева по зараженным COVID-19 верить нельзя.

«Как можно вообще обсуждать, на какой стадии эпидемии находится страна, если у нее нет полноценной диагностики? — спросил собеседник ФАН. — Украина проводит меньше тестов, чем любая другая страна Евросоюза, в который она так стремится — от семи до десяти тысяч в день, и это при 42 миллионах населения! Смешно даже обсуждать».

Килинкаров отметил, что ситуация с коронавирусом в стране находится в состоянии жуткого хаоса: действия правительства никак не согласованы с реальным ходом развития эпидемии, и Шмыгаль совершенно не управляет ситуацией. Что же касается частичного снятия ограничений, которое действует уже с 11 мая (начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках), то это, по мнению экс-депутата Рады, вынужденная мера, никак не связанная с якобы улучшающейся эпидемиологической ситуацией.

«Люди и так эти запреты не соблюдали, — уверен собеседник ФАН. — И давно уже взяли свою жизнь в собственные руки, понимая, что никто им не поможет. Власти понимают это и не хотят терять остатки авторитета, понимая, что население просто плюет на все их ограничительные меры».

Напомним, по состоянию на 12 мая всего в мире выявлен 3 967 258 случай заболевания COVID-19. При этом 1 421 910 человека вылечились, а 284 667 погибли.

Килинкаров обвинил правительство Украины в отсутствии реальной статистики по коронавирусу

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