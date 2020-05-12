Врач Косенков объяснил, что могло вызвать пневмонию у Бабкиной

Москва, 12 мая. Переболевшая пневмонией народная артистка Надежда Бабкина могла попасть в больницу после проведения тотальной дезинфекции дома, считает петербургский доктор, профессор Николай Косенков.

По его словам, причиной возникновения бессимптомной атипичной пневмонии могли стать дезинфицирующие средства. Косенков призвал обратить особое внимание на полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), который с 2006 по 2011 год применяли в увлажнителях воздуха в Южной Корее. Позже специалисты заявили, что у человека, в течение длительного времени вдыхающего эти вещества, может быстро развиться прогрессирующая атипичная пневмония.

Николай Косенков пояснил, что молекулы ПГМГ нарушают целостность мембраны клеток организма, поэтому они перестают нормально функционировать. С точки зрения профессора, медикам, которые работают в больницах, нужна специальная защита не только от коронавируса, но и от ПГМГ, которым обрабатывают помещения. Также, по словам Николая Косенкова, таким воздухом не должны дышать и пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как это может заметно усугубить состояние.

«Обычные респираторы и маски не помогут. Можно использовать фильтрующие противогазы без принудительной подачи воздуха. Такие противогазы — самые распространенные и недорогие», — сказал Косенков в беседе с Nation News.

Доктор призвал прекратить использовать для дезинфекции вещества, содержащие ПГМГ в палатах больниц, транспорте и в общественных местах.

Напомним, Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус еще 6 апреля. У нее диагностировали пневмонию, коронавирусная инфекция не подтвердилась. Сейчас артистку уже выписали. Она рассказала, что болезнь поразила 80% ее легких. Пару дней назад представитель российской певицы Александр Велор прокомментировал ее состояние.