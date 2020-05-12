Брутер назвал троллингом иск в суд на офис Зеленского и Китай из-за COVID-19

Политолог Владимир Брутер заявил, что поданный в суд иск на офис президента Украины и КНР из-за COVID-19 несостоятелен.

Ранее пресс-служба окружного административного суда Киева сообщила, что некая общественная организация подала в суд на ряд министерств, чиновников и депутатов Украины, а также на государственный совет Китайской Народной Республики из-за бездействия при пандемии COVID-19.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены государственный совет КНР, офис президента Украины, кабинет министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, экс-министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины — члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования», — значится в сообщении пресс-службы.

В документе значится требование от суда признать бездействие указанных в иске органов в связи с «непринятием надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».

Члены неназванной общественной организации также требуют обязать правительство Китая выплатить все гражданско-правовые убытки, установленные нормами международного права, обязать украинский кабмин разработать и выполнить государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, а Минздрав страны — обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарств для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19. В настоящее время суд решает вопрос о принятии иска к рассмотрению.

Комментируя появление иска к офису Зеленского и КНР, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что представленные в документе требования «с юридической точки зрения просто несостоятельны».

«Если требования этих гражданских активистов все же примут, то это будет означать, что кто-то очень хотел в очередной раз потроллить Зеленского и пытается сделать из этого пиар. В принципе, каждое правительство несет исключительно политическую ответственность, а что касается гражданской, уголовной и любой другой юридической ответственности, то отдельные члены правительства несут ее по мере принятия ими индивидуальных решений. Поскольку правительство Украины, которое возглавляет исполнительная власть, принимает исключительно коллегиальные решения, так же, как и Верховная рада, то подача в суд на коллегиальные органы, если они действуют в рамках своих полномочий, определенных законами, просто невозможна ввиду того, что у них есть по этому поводу иммунитет», — утверждает собеседник ФАН.

Что касается каждого конкретного случая, то при смерти отдельного человека или группы людей из-за неоказания услуг, гражданские активисты могут подать в суд только на городскую организацию здравоохранения, экипаж скорой помощи или же человека, который несет прямую ответственность за неоказание помощи пострадавшим. И правительство тут не при чем.

«А по поводу Китая, правительство Украины и суды Украины не имеют права принимать экстерриториальных решений. Мы даже видим, что и президент США Дональд Трамп по этому поводу часто колеблется», — заключил Брутер.

Напомним, по последним данным, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 023 человека, 425 скончались, 3373 выздоровели.