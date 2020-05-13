Врач-нарколог рассказал о рисках для страдающих алкоголизмом после отмены самоизоляции

У людей, страдающих алкоголизмом, могут появиться рецидивы болезни после отмены режима самоизоляции. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрия Бубеева спрогнозировал волну алкоголизации в России после выхода людей из режима самоизоляции. Профессор Бубеев пояснил, что в институте проводились эксперименты по изоляции, в ходе которых имитировался полет на Луну и на Марс. В результате выяснилось, что у участников тестов появлялось бессознательное стремление к аддиктивному поведению.

«Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться», — рассказал Бубеев в интервью РИА Новости.

Также доктор медицинских наук спрогнозировал сложности при возвращении в реальный мир тех, кто много времени на самоизоляции уделял компьютерным играм и соцсетям. Бубеев не исключил рост напряженности в обществе. К примеру, роста уличного хулиганства.

«Со всем этим нам, скорее всего, придется столкнуться. Во всяком случае, проведенные нами эксперименты показывают именно такие тенденции», — сказал он.

В свою очередь, врач ООО «Института профилактики» Александр Ковтун уверен, что в период самоизоляции есть угроза для здоровья людей, имеющих алкогольную зависимость.

«Они считали, что это время можно было провести за распитием спиртных напитков и делали это в одиночку. В эти дни наши врачи совершили несколько выездов для того, чтобы оказать им медицинскую помощь на дому. Поэтому, страдающие этим заболеванием люди, имеют риски получить рецидив», — заявил Ковтун в беседе с ФАН.

При этом в условиях ограничительных мер граждане, которые употребляли алкогольные напитки эпизодически, показали, что хотят отказаться от спиртного.

«У них наблюдается иная картина: находясь дома, такие люди, может, пытались употреблять алкоголь, но все-таки перестали. Я знаю много людей, которые занимаются по видеоурокам фитнесом и физкультурой. Поэтому все зависит от особенностей личности», — сказал он.

Врач-психиатр констатирует, что кроме последствий в употреблении алкоголя, режим самоизоляции повлиял на появление у некоторых людей социофобии. По его словам, многие стали бояться ходить в магазин, несмотря на наличие такой возможности.

«Этих людей охватывает паника, так как они предрасположены к таким реакциям. Невротические симптомы появляются у них больше, если бы не было этой эпидемии. Опять же, это присуще не всем людям с невротическими расстройствами, а является индивидуальной реакцией. Но рекомендация дистанцироваться многими соблюдается, что показывает присутствие у людей инстинкта самосохранения. Они не готовы по глупости заболевать и рисковать жизнью», — добавил психиатр.

Ранее гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил о необходимости менять структуру потребления алкоголя в России, чтобы снизить алкоголизацию населения. Он подчеркнул, что в западных странах преобладают дешевые вина и дорогой крепкий алкоголь. В России же ситуация обратная: крепкий алкоголь сравнительно недорог, а цены на среднее вино высоки.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

Российские власти для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ввели в большинстве регионов России режим тотальной самоизоляции. Россияне могут покидать свои дома только в исключительных случаях.