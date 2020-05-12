Миро раскритиковала выбор Юлии Снигирь, родившей от «хмыря» Цыганова

Москва, 12 мая. Блогер Лена Миро продолжает бомбардировать нелицеприятными характеристиками российских знаменитостей. В этот раз удар пришелся по актеру Евгению Цыганову.

Светский хроникер раскритиковала выбор актрисы Юлии Снигирь, которая уже несколько лет проживает в браке с Цыгановым. По ее мнению, у артиста «противная морда» и он недостоин своей супруги.

«Юлия Снигирь — красивая женщина. И в лучших российских традициях рядом с красавицей находится хмырь», — написала Миро в своем блоге.

Особое внимание она обратила на чрезмерную плодовитость Цыганова. В прошлом браке с актрисой Ириной Леоновой артист завел семерых детей. Восьмого ребенка ему родила уже сама Снигирь.

Миро считает, что российские женщины привлекательны, а мужчины, наоборот, паршивы. В другой стране, по ее мнению, спутником Цыганова бы стала «облезлая свинья».

«Глядя в «Новом папе» на стоящую напротив Джуда Лоу Юлю [Снигирь], я подумала: «Так выглядит органичная пара». Глядя на Юлю, стоящую рядом с Цыгановым, я думаю: «Так выглядит среднестатистическая российская пара», — резюмировала Миро.

Ранее онлайн-кинотеатр ivi объявил о съемках комедийного сериала «Иван». Одну из главных ролей в кинокартине сыграет Евгений Цыганов, передает «Культуромания».