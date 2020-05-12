Зампред СПЧ рассказала о росте числа семейных конфликтов из-за самоизоляции

Санкт-Петербург, 12 мая. Россияне все чаще ругаются с домашними из-за длительной самоизоляции, а услуги психологов пользуются повышенным спросом. Об этом рассказала заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«У нас очень много проблем, которые возникли в плане общения членов семьи из-за длительного нахождения в одном пространстве, на виду друг у друга. Тема роста насилия в семье выходит тоже на первый план. И, конечно, многие психологические организации, в том числе и те, у кого есть возможность оказывать бесплатную психологическую помощь, сейчас востребованы», — отметила Киркора.

По ее словам, нередко к помощи специалистов прибегают родители, которым тяжело проводить много времени в изоляции с собственными детьми. Психологические консультации им оказывают дистанционно. Заместитель главы СПЧ призвала россиян не стесняться и не бояться обращаться за помощью к психологам.