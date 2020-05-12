Финский правозащитник Бекман назвал премию Немцова грубым фейком

Хельсинки, 12 мая. Людей, номинированных на премию Немцова, нельзя считать правозащитниками, а тех, кто продвигает этот проект — журналистами, заявил финский политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман, комментируя голосование, которое запустила ранее «Новая газета».

По его мнению, голосование этого издания не что иное, как очень грубый фейк. Бекман добавил, что совершенно не понимает, почему те, кого так активно пиарит это издание, должны получать какую-то премию, ведь так называемые номинанты абсолютно ничего не сделали для России. Награды, как подчеркнул Бекман, нужно вручать тем, кто действительно внес вклад в развитие РФ, и в частности, помогает государству справляться с пандемией коронавируса.

Отмена итогов голосования, решение о которой ранее принял Фонд имени Бориса Немцова, по словам Бекмана, является самым настоящим провалом информационной операции против России. При этом он не исключил, что будет предпринята новая попытка запустить дезинформацию.

«Если сейчас посмотреть, что пишут на Западе про премию Немцова, то там абсолютно ничего не пишут. Поэтому я думаю, что это провал [Новой газеты], — подчеркнул он в комментарии изданию InfoReactor.

Ранее стало известно, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов является владельцем элитной недвижимости, общая стоимость которой составляет без малого 350 млн рублей. Причем оформлена она на гражданскую жену Муратова Ирину Столярову. Не исключено, что главред «НГ» может использовать благоверную просто, как ширму для получения средств от западных заказчиков. Одним из покровителей издания, как известно, является судимый экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, сбежавший из России и прикладывающий много усилий, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в РФ.