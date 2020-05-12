Попова сравнила ситуацию с коронавирусом в РФ с другими странами

Москва, 12 мая. Россия находится в пятом десятке стран по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в РФ остается достаточно напряженной, количество выявленных случаев каждый день добавляется. Однако по уровню заболеваемости РФ находится в пятом десятке стран.

«Совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране с населением, число которого не превышает 10 млн», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что последние 10 дней число новых зарегистрированных случаев примерно одинаковое.

«То есть десять дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр», — объяснила она.

Также глава ведомства сообщила, что доля детей с коронавирусом в России выросла с 5% до 7%, при этом число подтвержденных случаев COVID-19 у мужчин и женщин примерно одинаковое.

По данным на 12 мая, в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса. Общее число случаев, зарегистрированных в России за весь период наблюдений, возросло до 232 243. При этом 43,1% новых носителей не имели клинических проявлений заболевания.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил скачки в динамике заражения коронавирусом в России. По его словам, увеличение числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции в РФ связано с ростом объемов тестирования.