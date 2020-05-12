Добронравов ответил на критику блогера BadComedian комедии «На Париж»

Москва, 12 мая. Знаменитый актер театра и кино Федор Добронравов ответил на критику блогера Евгения Баженова, получившего широкую известность под ником BadComedian. Он негативно оценил фильм под названием «На Париж».

Ранее на YouTube-канале блогера появилось видео с разбором этой кинокартины. С точки зрения Баженова, на этот фильм не стоило тратить большие деньги, так как в нем нет дорогостоящих спецэффектов. Кроме того, он обратил внимание, что на протяжении всей комедии главные герои употребляют алкогольные напитки и на этом фоне совершают странные поступки. Также, по словам Баженова, в фильме много ненужных, по его мнению, постельных сцен и пошлого юмора.

Федор Добронравов, который сыграл одну из главных ролей в комедии, ответил на критику блогера, заметив, что не знает, кто он такой, поэтому на его вкусы и предпочтения артисту все равно. В беседе с корреспондентом «НьюИнформ» он пояснил, что «кому-то что-то нравится, кому-то нет».

«Да и нет смысла спорить с его позицией. Может быть, благодаря такой критике фильмом заинтересуется еще большее количество зрителей. Поэтому пусть говорит, что хочет. А я просто делаю свою работу, ведь я артист», — подчеркнул Федор Добронравов и посоветовал всем посмотреть комедию.

По его словам, в фильме нет «ужасов», которые могли бы оттолкнуть зрителя.