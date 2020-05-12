Саакашвили призвал США к сотрудничеству по реформам на Украине

Киев, 12 мая. Руководитель исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили встретился с временной поверенной в делах США в Киеве Кристиной Квин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик призвал американскую сторону к сотрудничеству по реализации программы реформирования Украины.

«Обсудили возможности еще более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и в Одесской области», — сообщил Саакашвили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на пост руководителя исполнительного комитета национального совета реформ. В ответ на это Грузия, где в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, отозвала своего посла для проведения консультаций.

В украинской политике Саакашвили появился весной 2015 года, когда тогдашний президент Петр Порошенко назначил его главой Одесской области. Однако вскоре между политиками начались трения, и уже в ноябре 2016 года Саакашвили был уволен.

Позже бывший президент Грузии был лишен гражданства и выслан за пределы страны. На Украину Саакашвили вернулся в конце мая 2019 года, когда Зеленский вернул ему гражданство.