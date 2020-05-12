Голикова дала прогноз, когда наладится эпидемическая ситуация в РФ

Москва, 12 мая. Правительство России рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация наладится летом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что развитие эпидемиологической ситуации не может быть на 100% предсказуемым. По словам вице-премьера, ситуация может наладиться уже летом, если будут соблюдаться требования главных санитарных врачей и требования к общежитию.

«Если все это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом», — заявила Голикова в ходе брифинга.

По данным на 12 мая, в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса. Общее число случаев, зарегистрированных в России за весь период наблюдений, возросло до 232 243. При этом 43,1% новых носителей не имели клинических проявлений заболевания.

Накануне Голикова заявила о снижении темпов прироста пациентов с коронавирусной инфекцией в России. Голикова также отметила, что число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

Также вице-премьер добавила, что 11 российских регионов готовы выйти не только на первый, но и на второй этап снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Еще 22 региона могут выйти из ограничительных мер, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил скачки в динамике заражения коронавирусом в России. По его словам, увеличение числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции в РФ связано с ростом объемов тестирования.