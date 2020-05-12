Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий оценил действия медиков при пожаре. Всего на смене находилось 65 человек. Восемь из них — сотрудники отделения реанимации. По словам главврача, они приняли незамедлительные меры для устранения пожара и его последствий.

«Потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации из 135 пациентов, у которых было среднетяжелое и легкое течение заболевания на другую территорию. Нам удалось с помощью МЧС и сотрудников отделения ликвидировать пожар, площадь возгорания 15 квадратных метров», — отметил главврач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Заведующий реанимационного отделения Владимир Сулима также подчеркнул, что медперсонал сделал все необходимое, чтобы спасти людей.

«В реанимации сотрудники находятся постоянно возле постели больных, поэтому возгорание было мгновенно обнаружено и сразу приняты соответствующие меры. Прежде всего, сообщили ответственному по больнице, вызвали МЧС и начали незамедлительную эвакуацию больных», — рассказывает заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима.

По словам врачей, раньше к аппаратам ИВЛ претензий не было. До итогов расследования, их использовать не будут.

Напомним, пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге, которая была перепрофилирована под лечение больных с коронавирусной инфекцией, произошел сегодня утром. Возгорание было на шестом этаже медучреждения. Погибли пять человек, которые находились в отделении реанимации. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ. Пока, по предварительной информации, загорелся неисправный аппарат ИВЛ.