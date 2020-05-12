Москва, 12 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусной инфекцией.

«Нельзя выкидывать кошек, собак, они ничего не переносят. Это ваше лекарство от стресса», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 286 тысяч человек.

В России выявлено более 232 тысячи случаев, две тысячи человек скончались. Более 43 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском угрозы распространения заболевания в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.