Москва, 12 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил скачки в динамике заражения коронавирусом в России. По его словам, увеличение числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции в РФ связано с ростом объемов тестирования.

«Мы многократно увеличили количество тестов. Чем больше тестов, тем больше мы выявляем инфицированных. При этом показатели летальности среди пациентов с коронавирусом в России в разы ниже, чем в других странах», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 286 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 232 тысячи случаев, более двух тысяч человек умерли. 43 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.