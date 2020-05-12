Россияне рассказали, какими новостями они больше интересуются

Москва, 12 мая. Россияне заявили, что куда пристальнее следят за новостями о коронавирусе, чем за информацией о курсе валют и ценах на нефть. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

В сообщении отмечается, что в опросе принимали участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России. Специалисты интересовались у граждан, следят ли они за информацией в СМИ о коронавирусе, курсе валют, а также ценах на нефть.

Так, 65% россиян заявили, что внимательно следят за новостями о новой коронавирусной инфекции. 52% рассказали, что интересуются динамикой курсов доллара и евро, а новости о ценах на нефть беспокоят лишь 35% респондентов.

В исследовании также подчеркивается, что женщины чаще мужчин проявляют интерес к информационным сводкам об опасной инфекции: 70% и 60% соответственно. Что касается колебания валютных курсов, то женщины и мужчины интересуются ими практически в равной степени: 53% и 50% соответственно.

Также отмечается, что заинтересованность информповесткой о ситуации с пандемией коронавируса, курсах доллара и евро, ценах на нефть растет с увеличением возраста респондентов.