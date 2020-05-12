Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получили статус призеров

Москва, 12 мая. Минюст России зарегистрировал приказ Минпросвещения, согласно которому выпускники школ, набравшие проходные баллы для участия в заключительном этапе Всероссийских олимпиад, признаются призерами, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Это дает им право воспользоваться льготами, полагающимися призерам олимпиады при поступлении в вузы.

Напомним, что Всероссийская олимпиада стала самым массовым интеллектуальным соревнованием страны среди школьников. Она предоставляет победителям и призерам льготы при поступлении в вузы. В этом году эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в планы проведения финального этапа олимпиады, проводить его не будут. Поэтому выпускники, победители регионального этапа, смогут поступить в вуз на льготных условиях.

«В настоящее время готовится приказ об утверждении результатов, который будет опубликован на официальном сайте Минпросвещения России в конце мая-начале июня текущего года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что оформленные дипломы призеров олимпиады направят в субъекты России, где проходили региональные этапы Всероссийской олимпиады, в июне 2020 года.

Ранее ФАН рассказывал о том, что ассоциация «Глобальные университеты» выразила несогласие с решением министерства просвещения признать всех победителей регионального этапа олимпиад школьников призерами с возможностью поступления в вузы страны без дополнительных экзаменов. Ассоциация аргументирует свое мнение тем, что якобы таких победителей будет слишком много и они займут все бюджетные места лучших высших учебных заведений России.