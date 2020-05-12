Милонов назвал накрученное голосование «Новой» за сотрудницу позором для фонда Немцова

Москва, 12 мая. Фонд имени Бориса Немцова признал фальсификацию в ходе голосования за премию, которое проходило на сайте «Новой газеты», и отменил результаты. Победителя выберут учредители премии и члены совета фонда.

Федеральное агентство новостей выяснило, что голосование на сайте «Новой газеты» велось с нарушениями: каждый мог проголосовать за кандидата по несколько раз, что привело к накрутке голосов. Победителем голосования стала Виктория Ивлева, представленная как активистка и фотограф. Однако о том, что Ивлева является сотрудницей «Новой», в голосовании не указывалось.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал голосование на сайте «Новой газеты» позором для фонда Немцова. Парламентарий констатировал, что фальсификация окончательно вбила осиновый кол в российскую либеральную систему. Милонов подчеркнул, что для так называемых «демократов» честное голосование — это не вопрос чести, а вопрос достижения нужных результатов. Поэтому, когда результаты голосования их не устраивают, они кричат о «фальсификации», при этом, как показала практика, сами не прочь жулить и обманывать.

«Честно говоря, это наилучший показатель, что при голосовании на премию Немцова они так сфальсифицировали выборы, что даже сами организаторы уже со стыдом отменяют результаты голосования. Я считаю, что этим они окончательно вбили осиновый кол в российскую либеральную систему. Даже Немцов, который при жизни был известным фальсификатором, и тот, наверное, в гробу переворачивается. Это, конечно, позор», — заявил Милонов в комментарии Nation News.

Милонов рекомендовал фонду Немцова сотрудничать с более ответственными СМИ, а не с уличенной в сотрудничестве с террористами «Новой газетой».

«Известны факты о том, что некоторые ее [«Новой газеты»] корреспонденты получают информацию прямо из рук убийц и насильников, с которыми они, видимо, дружат», — добавил депутат.

Также ФАН выяснил, что «Новая газета» могла использовать голосование, чтобы собирать данные пользователей в интересах американских спецслужб. Главный редактор издания Дмитрий Муратов так и не смог объяснить, зачем во время голосования, длившегося целый месяц, его газета тайно собирала уникальные цифровые отпечатки компьютеров пользователей.