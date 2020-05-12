В России запустили сервис для оформления единовременной выплаты на детей

Москва, 12 мая. Сервис для оформления единовременной выплаты на детей в 10 тысяч рублей запустили на сайте posobie16.gosuslugi.ru, сообщили в Минкомсвязи.

Напомним, о новых единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми президент России Владимир Путин заявил накануне, 11 мая. Уточним, что, если в семье двое детей, выплата составит 20 тысяч и так далее, то есть по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Выплата будет сделана вне зависимости от дохода семьи и того, имеет ли она право на материнский капитал. Выплаты получат семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно. Деньги россиянам с детьми начнут выплачивать с 1 июня.

Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, ранее был опубликован на сайте Кремля.