Палата представителей запросила у Туниса объяснение из-за прибытия турецкого самолета

Тобрук, 12 мая. Ливийский парламент потребовал от Туниса официальных объяснений о турецком самолете, который приземлился в аэропорту Джерба-Зарзис. Об этом сообщает арабское издание Alsaaa 24.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей в Тобруке Юсуф Акури подтвердил запрос ливийского правительства в адрес Туниса. Парламентарий высоко оценил взаимодействие тунисской элиты, отвергающей участие своей страны в любых сделках с Турцией.

«Мы заинтересованы в отношениях с Тунисом, учитывая тесные связи между двумя народами. А вот что касается турецкого самолета, который приземлился в Тунисе — мы официально запросили разъяснения у министерства иностранных дел Туниса, чтобы оценить ситуацию», — заявил Акури прессе.

Напомним, в 2020 году планируется парламентский визит делегации Палаты представителей в Тунис для обсуждения взаимодействия и укрепления отношений между странами. Однако поездка была временно отложена из-за ситуации с распространением пандемии COVID-19 в мире.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что в Тунисе Турцию назвали «страной с антинациональными проектами» и отказались пропускать турок, доставляющих «помощь» в Ливию, транзитом. Один из тунисских парламентариев заявил, что его партия «не допустит эксплуатацию Туниса страной, в которой есть проекты, враждебно настроенные к арабской нации».