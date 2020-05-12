Более 40% пациентов с коронавирусом не имеют симптомов

Москва, 12 мая. Более 40% пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией не имеют симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге во вторник.

По ее словам, в общей сложности 28,4% пациентов с COVID-2019 в России госпитализированы, а остальные заболевшие лечатся в домашних условиях.

«На сегодняшний день лиц с бессимптомным течением зарегистрирован 41%. То есть из общего количества всех выявленных чуть меньше половины — это люди, у которых не было симптомов на начале или на момент выявления и потом эти симптомы не развивались», — сообщила Попова.

По ее словам, среди людей с коронавирусом в близком контакте с источником инфекции были почти 40%. То есть они заразились в семье или при общении с друзьями. Анна Попова пояснила, что это тезис, согласно которому коронавирус передается при близком контакте. Об этом, как заметила глава Роспотребнадзора, говорили еще в феврале.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 11 мая провел совещание по коронавирусу в стране. По словам главы государства, введенный в конце марта режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. За счет этого удалось получить ресурс времени, добавил Путин.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. В РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.