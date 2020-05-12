Евровидение-2020 на фоне коронавируса: сюрпризы от Little Big, где и во сколько смотреть

Пандемия, вызванная коронавирусом, к сожалению, в этом году затронула одно из самых популярных музыкальных событий года — международный песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Роттердаме. Увы, в этом году конкурс не состоится, вместо этого в день, когда должен был состояться финал Евровидения, пройдет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Шоу будет транслироваться в прямом эфире на 46 стран. «Полуфиналы» также пройдут в заранее намеченные дни, в одном из них выступят представители от России.

Шоу вместо конкурса

Шоу Europe Shine A Light, которое в этом году займет место Евровидения, будет лишено соревновательной составляющей. Это будет парад всех песен, которые в этом году представлены на Евровидении-2020. Также в рамках финального шоу все участники этого года, находясь в своих странах, вместе вживую исполнят песню Love Shine A Light группы Katrina and the Waves (Великобритания), которая одержала победу на Евровидении-1997. Организаторы обещают и другие интерактивные включения.

Сюрпризы от Little Big

Грамотное, по мнению музыкальных критиков, знатоков шоу-бизнеса и, конечно, поклонников, решение послать на Евровидение-2020 мегапопулярных Little Big оправдало себя в полной мере. Мало того, что клипу Uno, с которым «Ильич» (Илья Прусикин), «Пухляш» (Дмитрий Красилов) и компания пытались покорить Роттердам, прочили одно из призовых мест, ребята и на карантине не теряли времени даром.

Буквально накануне онлайн-аналога Евровидения Little Big порадовали поклонников новой яркой композицией под названием Hypnodancer. «Гипнотические танцоры» за четыре дня собрали на YouTube почти 19 миллионов просмотров, что еще раз подтверждает, что выбор этой группы в качестве посланцев России на Евровидение был правильным.

Напомним, на будущий год, когда (как мы все надеемся) конкурс все-таки состоится, каждая страна может сама выбрать — оставить тех же участников (при условии, что они представят новую композицию) или выбрать кого-то другого. Пока, судя по растущей популярности Little Big, они имеют все шансы претендовать на победу на Евровидении-2021.

Где смотреть шоу Евровидение-2020

В этом году онлайн-Евровидение пройдет в заранее намеченные числа. 12 мая состоится аналог первого полуфинала. В этот день будут представлены песни от Нидерландов (как страны — номинальной хозяйки), а также от Германии и Италии — двух стран из «большой пятерки», стоявших у истоков конкурса. В этой же программе будет показан и клип российской группы Little Big. Увы, российское телевидение эту программу не покажет, она будет доступна на официальном сайте Евровидения. Начало в 22 часа по московскому времени.

Второй «полуфинал» состоится 14 мая, он также будет доступен на сайте мероприятия. Начало в 22 часа по московскому времени.

Заключительное мегашоу Europe Shine A Light пройдет в субботу, 16 мая. Его в прямом эфире покажет Первый канал. Начало программы «Евровидение-2020. Европа зажигает свет» в 22 часа. Смотреть шоу можно также на официальном YouTube-канале Евровидения.