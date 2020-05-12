Мужчина напал на работников скорой помощи в Бурятии

Улан-Удэ, 12 мая. Мужчина напал на бригаду скорой помощи в Улан-Удэ. Дебошир распылил в лицо медработникам содержимое газового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Бурятия.

По имеющейся информации, инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Медицинские работники выходили из подъезда многоквартирного дома, куда приехали на вызов. На их пути встал выпивший мужчина с собакой. Медики попросили его отойти в сторону, но мужчина вытащил газовый баллончик и распылил содержимое на врачей и случайных прохожих, которые пытались его остановить, передает телеканал «360».

На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, которые и задержали хулигана. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.