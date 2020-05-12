Песков сообщил, что не встречался с Путиным больше месяца

Москва, 12 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что больше месяца не общался очно с Владимиром Путиным. Об этом представитель Кремля рассказал после того, как у него была выявлена коронавирусная инфекция.

Ранее Песков сообщил СМИ, что его госпитализировали с пневмонией нового типа COVID-19. Он пояснил, что проходит лечение в одном из медучреждений.

«Больше месяца [назад]», — ответил он на вопрос, когда он последний раз лично встречался с президентом.

По последним данным, в России выявлено более 232 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, большинство из них зарегистрированы в Москве и Московской области. Медики вылечили от ранее неизвестного заболевания 43,5 тысячи пациентов, 2116 скончались.

Пневмония нового типа также была диагностирована у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и трех депутатов Госдумы.