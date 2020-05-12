Эксперт усомнился в возможности Катара развязать мировую газовую войну

Политический аналитик Леонид Крутаков заявил, что у Катара не хватит сил развязать и тем более выиграть масштабную газовую войну.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Катар, который в настоящее время считается главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну на фоне снижения стоимости сырья, падения спроса из-за пандемии COVID-19 и роста мировых запасов после теплой зимы.

Как пишет агентство, мировая пандемия коронавирусной инфекции ударила по покупательской способности Азии и Европы, куда королевство ранее перенаправило поток СПГ. По этой причине Доха оказалась перед сложным выбором: сократить добычу или понижать стоимость сырья для поддержания спроса.

«Снижение добычи ударит по государственным доходам Катара (...). Кроме того, это даст возможность Австралии лишить королевство национальной гордости — статуса главного мирового поставщика СПГ», — сообщает Bloomberg.

В случае если же Катар примет решение снижать цены на сырье для поддержания спроса и развязать ценовую войну, это может привести к тому, что добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с невысокими затратами на производство.

Комментируя сообщение агентства, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в интервью корреспонденту ФАН заявил, что на рынке СПГ «вырисовывается тот же сценарий, который происходил с нефтяным рынком».

«В ситуации нефтяным кризом драйвером выступила сланцевая добыча в США, которые занимали долю рынка в то время как Россия, ОПЕК+ и прочие сокращали добычу. Собственно, это и послужило миной замедленного действия, потому что рано или поздно эти ситуация должна была взорваться. Сокращение добычи не работает, если кто-то один не участвует в этом, но в случае с СПГ и Катаром я не уверен, что Доха сможет сыграть в эту игру. Дело в том, что сжиженный газ намного дороже, чем природный трубопроводный, с которым работает Россия, открывая новые проекты. Что тут нужно понимать — только при сжижении газа на заводе, тратится 30% первичного объема», — поясняет эксперт.

К примеру, если страна добыла 1000 кубометров газа, то только при сжижении на заводе она теряет около 300 кубометров топлива. Далее потери возникают уже на борту танкера из-за так называемого «выкипания» газа. Это связано с разницей температур окружающей среды и сжиженного природного газа (СПГ), который обычно транспортируют при температуре, близкой к точке его кипения около -160°С.

«Вот если везти газ из Америки в Европу через Атлантику, то это еще порядка 10% потерь за счет испарения. Если близкое плечо, например, «Новатэк» поставляет СПГ в Бельгию, там северные широты, не так тепло и, во-вторых, путь короче, поэтому потери не такие большие. Этим обстоятельством вызвано возрождение Северного морского пути как новой артерии, потому что СПГ выгодно поставлять и в Азию, и в Европу именно через северные широты. Меньше затраты, короче путь и, собственно говоря, — Арктика это 70% потенциальных запасов углеводородов в будущем. Это единственное, что может обеспечить планету топливом», — продолжает собеседник ФАН.

Тем не менее Крутаков допускает, что Российская Федерация также может пострадать при снижении цен на сжиженный природный газ на фоне падения спроса из-за COVID-19 и роста мировых запасов топлива.

«Но Катар вряд ли решиться усугублять ситуацию, потому что его потери при сжижении и поставках, намного больше чем у «Газпрома». Еще раз у Дохи будут потери: а) при сжижении, б) при поставках газа, в) при регазификации. Как пример, можно сказать, что поставка газа с Ямала в Европу по трубе, это потеря первичного объема в размере 25%, а у Катара только на этапе выхода из порта потери уже в 30%. Поэтому для Катара эта война очень невыгодна. Он ее не сможет выиграть, он ее даже развязать не сможет», — говорит аналитик.

Но Катар может получить выгоду от газовой войны только в том случае, если резко увеличит объем сжижения, а для этого королевству потребуется создать несколько десятков новых заводов, «обвесив» их новыми долгосрочными контрактами. Такие действия вряд ли можно назвать целесообразными.

Напомним, в начале 2020 года Катар вышел из сделки ОПЕК, решив сосредоточить усилия не на добыче нефти, а на добыче газа. В настоящее время Катар занимает третье место в мире по запасам голубого топлива, однако цены на газ увязаны с ценами на нефтяные контракты, которые также упали.