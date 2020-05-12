Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Москва, 12 апреля. Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов во вторник провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Президенты России и Туркменистана поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Отмечено особое значение этого общего юбилея для народов двух стран, которые с гордостью хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — говорится в сообщении Кремля.

Также стороны обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавирусной инфекции нового типа и договорились продолжать координированное сотрудничество между профильными министерствами и ведомствами двух стран.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главным исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным в Ново-Огарево.