Москва, 12 мая. Представители либеральной общественности пытаются политизировать скандал вокруг администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

8 мая Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Владимира Воронцова, который подозревается в вымогательстве денег у сотрудника полиции. По данным следствия, Воронцов вымогал у правоохранителя 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий.

Либералы вступились за так называемого «омбудсмена полиции». Так, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что арест Воронцова свидетельствует о том, что в России якобы идет «охота» на общественных деятелей. Также Воронцова поддержал скандальный политик Геннадий Гудков, который живет за границей, однако не упускает возможность напомнить о себе.

Арест Воронцова не оставил без внимания и блогер Алексей Навальный. При этом глава признанного в России иностранным агентом ФБК лично знаком с Воронцовым и даже пытался наладить с ним сотрудничество. Навальный весьма эмоционально отреагировал на обыски в квартире Воронцова, а также рассказал о нелегкой жизни сотрудников правоохранительных органов. Подобные высказывания из уст Навального вызывают массу вопросов, так как ранее он неоднократно называл Россию «полицейским государством», передает Nation News.

Либеральные правозащитники пытаются сделать из Воронцова «мученика», убеждая всех в том, что шантажист страдает из-за своих политических убеждений. Однако беглый российский олигарх Михаил Ходорковский пошел еще дальше, предложив подписать петицию с требованием освободить Воронцова из-под стражи.

Ранее журналистам Федерального агентства новостей удалось выяснить, что Воронцов тесно сотрудничал с Ходорковским. Беглый олигарх финансировал деятельность Воронцова, которая была сфокусирована на создании фейков и провокаций об эпидемии коронавируса в России.