Эксперт усомнился в словах Лукашенко о копирующем антикризисные решения Белоруссии Западе

Независимо от разницы моделей борьбы с эпидемией CUVID-19 Россия желает белорусскому народу как можно быстрее пройти все выпавшие на его долю испытания. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

12 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада и Россия «в конце концов» воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым республика «пользуется уже три месяца».

«Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал белорусский лидер.

По мнению собеседника ФАН, будучи законно избранным главой государства, Лукашенко вправе реализовывать свою модель реакции на пандемию коронавируса, которая в данном случае крайне похожа на шведскую. Ее суть заключается в том, чтобы сформировать у населения естественный иммунитет и сохранить полноценную экономическую деятельность.

«Меры безопасности принимаются, — отметил политолог. — Но без остановки как государственного, так и частного предпринимательства».

Однако на сегодняшний день, продолжил эксперт, еще не время говорить об эффективности или неэффективности той или иной модели. По его словам, мир все еще находится на отрезке от начала до середины развития пандемии, так что итоги подводить рано.

«После того, как медицинская часть проблемы закончится, два, три, а то и четыре месяца понадобится на то, чтобы собрать по всему миру статистические данные, которые как раз и дадут понимание того, чья именно стратегия противостояния эпидемии была наиболее эффективна, — сказал Межевич. — Но до той поры говорить, что какие-то страны заимствуют методы другой, преждевременно».

Собеседник ФАН назвал спорным мнение Лукашенко о том, что некоторые европейские страны «копируют» антикризисные решения Белоруссии, снимая ряд ограничений на свою экономическую деятельность. Все еще может быть отыграно назад.