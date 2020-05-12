Татьяна Навка заболела коронавирусом

Москва, 12 мая. Супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка сообщила, что у нее выявили коронавирусную инфекцию. Ранее о том, что болен COVID-19, журналистам заявил ее супруг Дмитрий Песков.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет», — заявила она в комментарии Daily Storm.

Навка добавила, что мнение о том, что женщины переносят коронавирусную инфекцию легче, скорее всего, правда.

«Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — заключила она.

Как сообщалось ранее, Песков в комментарии ТАСС заявил, что лично контактировал с президентом РФ больше месяца назад.

Напомним, коронавирус 30 апреля был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, 1 мая — у главы Минстроя Владимира Якушева, а позже у министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин и Якушев были госпитализированы, Любимова лечится дома.

С начала эпидемии в России было зарегистрировано 232 243 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 43 512 пациентов выздоровели, 2 116 человек скончались. С 30 марта в России был введен режим нерабочих дней, чтобы максимально затормозить распространение коронавируса. С 12 мая президент РФ объявил о завершении нерабочих дней. Однако решения об ослаблении ограничительных мер в каждом регионе будут принимать местные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Лидерами по числу выявленных случаев COVID-19 являются Москва (121 301), Подмосковье (22 700) и Петербург (8050).