Власти ищут застройщика для возведения культурно-досугового центра в Сургутском районе

Ханты-Мансийск, 12 мая. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что возведение культурно-досугового центра в Белом Яре будет завершено после того, как власти найдут застройщика.

В сообщении отмечается, что строительство КДЦ началось еще в 2007 году, однако работы были приостановлены. После 10 лет паузы удалось найти подрядчика, с которым был заключен инвестиционный договор, однако в итоге договоренности были расторгнуты. Сейчас власти объявили новый конкурс.

«Все строители говорят, что гораздо проще построить свой вариант, чем заходить на уже существующий, десять лет простоявший объект. Вот в чем сложность. Аппетиты подрядчиков, конечно, растут. Стараемся их ограничивать», — заявил Трубецкой.

Руководитель района отметил, что зачастую застройщики отказываются от объектов, которые финансируются из государственного бюджета. Такие заказы, по мнению строителей, приносят гораздо меньше денег. Отмечается, что зачастую муниципалитет работает в рамках инвестиционных контрактов. Они подразумевают строительство нового объекта за собственный счет, а затем власти его выкупают. Однако в случае с культурно-досуговым центром в Белом Яре власти готовы сделать исключение и заключить контракт по 44-му федеральному закону, который предполагает ежемесячные выплаты, передает Infox.ru.

«Я не сторонник этой схемы, потому что она иногда приводит к возникновению таких вот недостроев. То есть инвестор, грубо говоря, за полтора месяца акты подписал, деньги получил, объект не достроил, вильнул хвостом и ушел», — сказал Трубецкой.

Но глава района отметил, что власти все-таки попытаются найти нового инвестора, а если никто не отзовется, то придется пойти на компромисс.