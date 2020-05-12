Зачем редакция «Би-би-си» рекламирует американский препарат от коронавируса в России?

В США начали отгрузку в больницы экспериментального препарата для лечения COVID-2019 ремдесивира, разработанного для лечения лихорадки Эбола и Марбургской вирусной инфекции.

Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) США поставит около 600 тыс. флаконов препарата компании Gilead Sciences в больницы шести штатов, включая Иллинойс и Нью-Джерси, пишет SCMP.com.

Препарат получил разрешение на экстренное использование в США после первых результатов исследований — введение ремдесивира сократило у 1063 пациентов на 31%, или на четыре дня, время выздоровления от COVID-19, о чем рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Полного одобрения препарат пока не получил — Минздрав США ждет завершения исследований. Лечивший первого пациента с коронавирусом в США доктор Джордж Диаз, в чьей группе и провели испытания препарата, назвал его многообещающим.

Некоторые более скептичны и от восторгов предостерегают: исследования обнадеживают, но нужно помнить и об ограничениях. Заведующий кафедрой микробиологии в Icahn School of Medicine at Mount Sinai доктор Бехтур Ли сказал, что из-за сложности использования (ремдесивир надо вводить внутривенно и тщательно подбирать дозировку) трудно представить повсеместное использование его вне больниц, кроме того, неизвестно, достаточно ли препарат устойчив, чтобы широкое его применение не повлияло на эффективность против вируса.

Но компания Gilead Sciences, выпустившая препарат, верит в его эффективность настолько, что готова подарить 900 тысяч доз другим странам и начать производство по добровольным лицензиям за рубежом.

«Главная цель Gilead — сделать ремдесивир доступным для правительств и пациентов во всем мире, где это разрешено регулирующими органами», — сообщают в компании, добавив, что ведут переговоры о выпуске препарата для Европы, Азии и развивающихся стран с несколькими химкомпаниями, в том числе с производителями «непатентованных лекарств».

Западные издания все равно пишут о препарате как о спасении. Глава Фонда защиты национальных ценностей публицист Александр Малькевич обратил внимание на статью русской редакции «Би-би-си» от 30 апреля, назвав ее примером типичной «джинсы» — скрытой рекламой.

В заметке приводятся результаты американских ученых, которые сообщают, что у них «достаточно данных», чтобы доказать эффективность препарата, и мимоходом упомянуты исследования из Китая — страны, первой столкнувшейся с коронавирусом, там ученые не пришли к выводу об эффективности препарата. Правда, американские исследователи уже назвали выборку китайских коллег недостаточно репрезентативной — всего 237 человек против 1063 в США.

Талидомидовое лобби и его последствия

Исследования и выпуск на рынок новых препаратов — дело небыстрое, даже в условиях пандемии, так как преждевременно разрешенные к широкому использованию лекарства могут в дальней перспективе навредить.

Самая памятная история о последствиях ошибки фармрынка из прошлого века — трагедия с талидомидом. Мягкое седативное средство, обеспечивающее «спокойный естественный сон», безопасное по сравнению с имеющимися тогда на рынке, изобрели фармацевты компании из ФРГ Grünenthal в 1955 году. В 1956-м его рекомендовали для беременных и прописывали женщинам в 46 странах Западной Европы и Южной Америки.

Лоббисты очень старались — никаких дополнительных исследований нигде не проводили, чиновников удавалось убедить согласиться с результатами тех, что провели в ФРГ (а провели их по сокращенной схеме, в чем потом компания призналась). В итоге на свет с 1956 по 1962 год появилось более 10 тыс. детей с врожденными уродствами.

Производившие лекарство компании — Chemie Grünenthal и английская Distillers — учредили трастовый фонд для выплат детям, родившимся инвалидами из-за того, что их матери принимали снотворное по назначению врача. После скандала ВОЗ заставила пересмотреть и ужесточить схему клинических испытаний любого лекарства. Хотя талидомид на рынке остался — с 1998 года используется как средство лечения проказы и миелоном.

Что характерно, в США препарат не попал благодаря Фрэнсис О. Келси, назначенной FDA для контроля над лицензированием препарата. Доктор не впечатлилась результатами исследований и не одобрила талидомид для американского рынка в 1960 году, несмотря на попытки на нее давить.

Средства «медицинской войны»

В России законодательство не подразумевает легкого входа на рынок препаратов, которые у себя на родине получили пока лишь статус экспериментальных, но интерес к лекарству заметен — очерк о ремдесивире появился на «Голосе Америки», DW — практически на всех русских версиях зарубежных СМИ и дочерних проектах иноагента «Радио Свобода».

Пока рано говорить, что в России начали кампанию по лоббированию, но можно предположить, что не за горами. Вероятно, что продвигать это будет поручено авторитетным у интеллигентного прозападного читателя СМИ, уже заметным в скандалах с медициной. Либеральные колумнисты часто писали об ужасах оптимизации медицины и недоработках импортозамещения в сфере производства лекарств, лишивших россиян доступа к необходимым им препаратам — например, к американскому инсулину, который заменили на российские дженерики.

Здесь также стоит ожидать трогательных историй, как героические правозащитники и активисты покупают препарат за рубежом и доставляют окольными путями в Россию, чтобы помочь своим близким, потому что равнодушная власть не пустила лекарство на рынок, чтобы не помогать Трампу и США.

К сожалению, перебои с инсулином — отчасти правда. Еще в декабре в ряде регионов России отмечали проблемы с закупкой инсулина, а многие больные диабетом почувствовали себя хуже, когда перешли с привычного импортного лекарства на аналоги, Минздрав был вынужден проблему признать. Но с ремдесивиром пока все иначе: у препарата пока даже в США экспериментальный статус, и авторитетные специалисты предупреждают об ограничениях.

Как справедливо заметил Малькевич, США и Дональд Трамп очень хотят выиграть «медицинскую войну» сейчас и могут закрыть глаза на возможные риски. Но тем, кто рекламирует препарат сомнительной эффективности в русскоязычном пространстве, ругая между строк «отсталую» российскую медицину, о рисках помнить стоит.