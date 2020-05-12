В Совете по правам человека считают медицинские маски недоступными рядовому россиянину

Санкт-Петербург, 12 мая. Одноразовые медицинские маски слишком дороги для большинства россиян, а эффективность их применения под вопросом. Об этом заявила заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«В этой ситуации важно понимать возможность и доступность масок и перчаток для каждого жителя страны. Я считаю, что они недоступны, с учетом стоимости продаваемых масок, в том числе и в метро Москвы или в тех регионах, где вообще долгое время не было масок даже в продаже. Мы говорим о стоимости маски в 50 рублей», — подчеркнула она.

У правозащитницы вызвала вопросы эффективность использования масок в условиях принудительного ношения.