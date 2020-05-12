В Совете по правам человека считают медицинские маски недоступными рядовому россиянину

Санкт-Петербург, 12 мая. Одноразовые медицинские маски слишком дороги для большинства россиян, а эффективность их применения под вопросом. Об этом заявила заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».
«В этой ситуации важно понимать возможность и доступность масок и перчаток для каждого жителя страны. Я считаю, что они недоступны, с учетом стоимости продаваемых масок, в том числе и в метро Москвы или в тех регионах, где вообще долгое время не было масок даже в продаже. Мы говорим о стоимости маски в 50 рублей», — подчеркнула она.
У правозащитницы вызвала вопросы эффективность использования масок в условиях принудительного ношения.
«Я не медицинский сотрудник и не вирусолог, мне сложно судить, насколько эффективно применение одноразовой маски по дороге на работу и с работы, если срок ношения маски — два часа. Если выйти, положить ее в карман и, возвращаясь с работы, снова использовать — насколько она эффективна для того, кто ее использует?» — добавила Киркора.