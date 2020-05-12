Русскоязычные дебоширы избили немецких полицейских за требование надеть защитную маску

Берлин, 12 мая. Немецкие полицейские пытались не впустить в магазин русскоязычных посетителей, которые были без защитных масок. Опубликованное в Сети видео потасовки быстро набирает просмотры.

Мужчины, говорящие на русском, так настойчиво пытались проникнуть в супермаркет, что персоналу пришлось обратиться за помощью к полиции, поскольку приятели не хотели соблюдать обязательное требование по ношению защитных масок в общественных местах.

Между одним из несостоявшихся посетителей магазина и правоохранителем завязалась эмоциональная беседа. Вскоре у дебошира сдали нервы, и он профессиональным ударом нокаутировал полицейского, передает телеканал «Царьград».

После этого кадры сменяются хаотичной съемкой и оживленными выкриками обеих сторон конфликта.

«Аллес гут, Саня!» — кричал зачинщику его товарищ.

В результате стражам порядка все-таки удалось обезвредить нарушителя, уложив его на пол между полок с молочной продукцией.

На данный момент в Германии выявлено более 172 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли свыше 147 тысяч пациентов, скончались 7,6 тысячи человек.

Пандемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР, поразив большинство стран мира.