Мэр Ивано-Франковска заявил, что Киев воюет не с коронавирусом, а с регионами

Москва, 12 мая. Киев давит на регионы вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с коронавирусом, и это только усугубляет кризис в стране, заявил мэр Ивано-Франковска, член националистической партии ВО «Свобода» Роман Марцинкив.

По словам политика, в минувшую пятницу в отношении него были возбуждены два уголовных дела из-за открытия рынков на пасхальные праздники. По его мнению, уголовное преследование является надуманным, так как на тот момент не было объявлено о всеобщем карантине.

«Тем более люди перед пасхальными праздниками купили продукты и хотели их реализовать. Если бы неделю перед запретом власть вышла и сказала, что будет закрывать рынки, люди бы не закупились и не потратились», — подчеркнул он в эфире «4 канала».

Марцинкив убежден, что сегодня киевские власти видят в органах местного самоуправления врагов государственной власти и давят на них.

«Власть сегодня не понимает, что органы местного самоуправления – это партнеры. И если бы было нормальное понимание центральной власти – это бы утроило усилия. Когда сегодня нас рассматривают как оппонентов, чуть не врагов государственной власти, поэтому и принимаются такие решения», – посетовал он.

По последним данным, на Украине выявлено 16 023 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, уточняет телеканал RT. По мнению президента страны Владимира Зеленского, показатели заболеваемости позволяют говорить о дальнейшем ослаблении карантина. Вместе с тем, по его словам, ситуация может меняться, и власти не могут допустить больших вспышек коронавируса.

Сейчас в стране уже работают 569 продуктовых рынков.