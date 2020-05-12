Член парламента Туниса назвал Турцию «страной с антинациональными проектами»

Тунис, 12 мая. В Тунисе Турцию назвали «страной с антинациональными проектами» и отказались пропускать турок, доставляющих «помощь» в Ливию, транзитом. Об этом пишет арабское издание Libya 24.

Член парламента Туниса от Народного движения Реда аль-Далай заявил, что использование тунисских земель для доставки любой турецкой помощи Ливии не приветствуется. Парламентарий отметил, что его партия не допустит эксплуатацию Туниса страной, в которой есть проекты, враждебно настроенные к арабской нации.

В комментарии прессе Реда аль-Далай сказал, что роль Турции в Ливии и Сирии — сомнительна, и потому жители Туниса с подозрением относятся к посадке турецких воздушных бортов в Тунисе, чтобы потом пересечь воздушную границу с Ливией. Политик предположил, что даже в случае, если на борту самолета действительно находится медицинская помощь, то она будет адресована определенным сторонам, которым симпатизирует Анкара, а не ливийскому народу. По мнению тунисского парламентария, это нарушение ливийского единства.

Напомним, Турция открыто оказывает военную поддержку боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, несмотря на оружейное эмбарго ООН и действие европейской миссии IRINI в акватории Средиземного моря. Кроме того, таким образом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган игнорирует и международные договоренности о нейтральном отношении ко всем участникам ливийского кризиса и запрете на поддержку любой из сторон, достигнутые в Москве и Берлине в 2020 году.