Валерия Меладзе оштрафовали за отказ оплачивать парковку

Москва, 12 мая. Российского исполнителя Валерия Меладзе по решению суда оштрафовали за отказ оплачивать парковку.

Как сообщили в пресс-службе суда, размер штрафа составил десять тысяч рублей. Соответствующее решение было принято потому, что Меладзе не оплатил административный штраф в размере пяти тысяч рублей, который был на него наложен в конце августа 2019 года за размещение транспортного средства на платной парковке без осуществления оплаты.

Меладзе несколько раз штрафовали за нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку машин. К примеру, в середине июня 2019 года певца трижды привлекали к административной ответственности.

Как сообщалось ранее, Валерий Меладзе за минувший год четыре раза не оплатил штрафы за нарушение ПДД, в общей сложности он накопил 32 тысячи рублей штрафа. По данным из базы столичных мировых судебных участков, штрафы известному артисту назначены за несоблюдение предписаний дорожных знаков, неисполнение наказаний и неуплату парковки. Меладзе ни разу не явился в суд на рассмотрение дел.

Дочь Валерия Меладзе, дизайнер украшений Инга, рассказала об отношениях с Верой Брежневой. Около года назад девушка разместила на своей странице в Instagram совместное фото с певицей, вызвав неоднозначную реакцию подписчиков, которые были уверены, что певица увела из семьи Меладзе.