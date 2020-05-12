Журавко назвал Саакашвили «ледоколом», который «расширит пропасть» между РФ и Украиной

Глава Национального комитета реформ Михаил Саакашвили готовится к серьезному «рывку» на Украине, чтобы продолжить отдалять Киев от Москвы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал призыв Саакашвили к американскому посольству и Агентству по международному развитию (USAID) для установления более тесного сотрудничества в проведении реформ на Украине. Как сообщил политик, данный вопрос он обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. По его словам, что он уже имеет «хороший опыт сотрудничества с этими организациями не только по Грузии, но и по Одесской области».

Стремление бывшего президента Грузии привлечь США к реформам на Украине показывает, что американские власти полностью контролируют ситуацию в стране и «не оставят ее в покое», считает Алексей Журавко. Кроме того, на этом примере видно, что лидер Украины Владимир Зеленский не самостоятельный президент.

«Саакашвили плотно работает со спецслужбами Америки, и вскоре все экономические вопросы будут проходить через него. В скором будущем мы увидим, что Саакашвили серьезно что-то замутит, а сейчас идет подготовка к новому рывку. Однако уже давно понятно, что все проекты на Украине будут антирусские. Все связанное с Россией в экономическом плане скоро будет отвергаться, а остатки российского бизнеса будут искореняться», — с сожалением отметил Журавко в комментарии ФАН.

Политической стабильности в ближайшем будущем при таком руководителе, «как ястреб Саакашвили», на Украине не будет, наоборот — произойдет ее ухудшение, говорит собеседник ФАН. Вдобавок к этому на рейтинге президента Зеленского действия Саакашвили позитивно не отразятся, а экс-глава Одесской области «ухудшит ситуацию, которая идет не к добру».

«По большому счету Саакашвили поставили, как ледокол, который будет разрушать все вокруг себя, если что-то американцам не понравится. Он может выступить против Зеленского или [Арсена] Авакова (министр внутренних дел Украины. — Прим. ФАН). Этот ледокол будет расширять дыру пропасти между Россией и Украиной, отдаляя страны друг от друга», — сказал он.

Внутриполитическая ситуация из-за Саакашвили на Украине очень напряженная. В частности, между главой МВД Украины Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили не будет никакого согласия в силу их давних конфликтов, утверждает Журавко.

«Аваков тоже имеет отношения и связи с американцами, а к тому же он более агрессивно настроен к Саакашвили. Аваков выполнял большую часть поставленной задачи [Петра] Порошенко (бывшего президента Украины. — Прим. ФАН) об изгнании Саакашвили с Украины. Не исключено, что мы второй раз увидим Карлсона на крыше, а может, все пройдет по другому сценарию, и сольют Авакова. Также могут слить Зеленского, потому что он не все до конца выполняет, что от него требует МВФ. Зеленский попал в определенный ступор, и ему хочется пропетлять между всеми, но у него этого не получится», — добавил он.

Напомним, с мая 2015 по ноябрь 2016 года Михаил Саакашвили был главой Одесской области. Во время нахождения на должности он успел получить гражданство Украины, но в 2017 лишился его.

Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство. 22 апреля 2020 года стало известно о приглашении президентом Украины Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ. В Верховной раде эту инициативу не поддержали. В первой половине мая украинский лидер назначил Саакашвили главой Национального комитета реформ Украины.