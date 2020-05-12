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Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Рассохова на пост замглавы СК

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Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Рассохова на пост замглавы СК

Москва, 12 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова на должность заместителя председателя Следственного комитета. Документ размещен официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Рассохов возглавлял главное управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата ведомства.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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