Кубанские санатории возобновят работу с 1 июня

Краснодар, 12 мая. Власти Кубани намерены с 1 июня возобновить прием туристов. Размещать туристов смогут санатории, имеющие медицинскую лицензию. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 1 июня — возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона также добавил, что до начала 2021 года отменен курортный сбор. Кроме того, с 23 мая будут отменены пропуски для передвижения внутри муниципалитетов Кубани, а общественный транспорт будет функционировать в нормальном режиме.

Кондратьев отметил, что решение о снятии ограничений на работу предприятий ряда отраслей, а также ликвидации пропусков на передвижение внутри муниципалитетов будет приниматься с учетом эпидобстановки.

Власти Кубани ввели карантин 31 марта, с 12 апреля карантин был изменен на режим самоизоляции. Он действует до 23 мая. По данным на 12 мая, в Краснодарском крае зафиксировано 2126 случаев коронавируса, в том числе 99 за последние сутки. Скончались от инфекции 22 человека.