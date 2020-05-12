В Депздраве Москвы рассказали о пользе ношения маски и перчаток в общественных местах

Москва, 12 мая. Одновременное использование защитной маски и перчаток в общественных местах и транспорте защищает от проникновения коронавирусной инфекции в организм воздушно-капельным и контактным путем. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что маски и перчатки создают физический барьер для вируса, потому что он передается воздушно-капельным и контактными путями. Кроме того, ношение индивидуальных средств защиты помогает избавиться от привычки трогать лицо руками.

«Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты. Сегодня дело касается как вашей собственной безопасности или жизни, так и жизни окружающих», — заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

Специалисты напомнили, что менять маску нужно спустя два часа после непрерывного ношения, потому что повторное надевание может спровоцировать попадание инфекции в организм.

В ведомстве также посоветовали выбирать одноразовые перчатки, изготовленные из нитрила или хлопковых тканей. Одноразовые перчатки можно носить не более двух часов, а тканевые в течение целого дня.

«Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что перчатки из кожи или латекса не могут защищать от вирусов, потому что материал, из которого они изготовлены, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

Напомним, что с 12 мая в Москве и области начал действовать масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях.