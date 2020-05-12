Кудряшов: Незаконная деятельность Турции в Ливии должна быть осуждена на уровне ООН

Министры иностранных дел Египта, ОАЭ, Греции, Франции и Кипра совместно выступили с осуждением в отношении деятельности Турции в Ливии. Пять государств призвали Анкару соблюдать оружейное эмбарго ООН и прекратить незаконные переброски сирийских боевиков на территорию североафриканского государства. Также главы МИД подчеркнули, что военная интервенция президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ливии несет серьезную угрозу безопасности соседних государств и Европы. Более того, любое вмешательство в ливийский кризис является нарушением итогов берлинской конференции.

Официальный представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей рассказал, почему данное заявление является важным для североафриканского государства и что необходимо для реализации выдвинутых предложений.

«Данная инициатива уже давно назрела. Мы обладаем огромным количеством свидетельств поставки вооружения, в том числе тяжелой военной техники: артиллерии и танков, турецким коммерческим флотом в Ливию. Безусловно, заявление было нужно, оно фиксирует факт, который невозможно оспорить, а именно документально подтвержденную неправомерную деятельность Турции. Также инициатива выражает четкое отношение пяти стран к Турции. Мы надеемся, что это станет первым шагом к тому, чтобы на уровне ООН вторжение Анкары можно было приостановить, разобрать, осудить и применить санкции в случае повторения», — заявил он.

Эскалация ситуации в северной Африке, которую проводит Эрдоган, напрямую угрожает международной безопасности.

«Любая война, которая разворачивается в какой-либо части света, в первую очередь порождает за собой волну беженцев, которые вынуждены покинуть дома, чтобы спасти жизнь, то есть миграцию — это первое. Второе, все это сопряжено с нарушением закона. Например, с трафиком контрабандного оружия, которое находится в руках боевиков, а мы сегодня точно можем утверждать, что в Триполи более двух тысяч сирийцев, нанятых Турцией, которые уже смогли перебраться из Ливии в Европу. Свободное перемещение вооруженных террористов говорит о нелегальном трафике, об отсутствии таможенного контроля. Как эти люди будут себя вести в Европе, страшно даже предположить, они несут чрезвычайную опасность для жителей не только граничащих с Ливией стран, но и для Европы. Конечно, это все влечет за собой серьезные последствия для международной безопасности», — объяснил дипломат.

По его словам, основополагающей причиной распространения нелегального оружия и хаоса в Ливии является бесстрашие террористов нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), которые за годы преступной деятельности привыкли к тому, что со стороны Организации Объединенных Наций и других профильных ведомств вопросов, как и санкций, не возникает.

«Если противозаконная деятельность Турции и ПНС будет надлежащим образом осуждена на уровне ООН, то, конечно, это повлияет на дальнейшее развитие событий с положительной точки зрения. В первую очередь, подобные вопиющие нарушения международного законодательства порождают безнаказанность: когда на государственном уровне поддерживается терроризм и создаются радикально-исламистские формирования, которые еще и снабжаются оружием, а за этим не следует никаких мер, конечно, это приводит к тому, что мы видим — к кризису. Как только будут приняты какие-то конкретные меры со стороны Организации [Объединенных Наций], турецкое вторжение в Ливию будет приостановлено. Это вразумит Эрдогана, и только при таком раскладе возможно говорить о стабилизации обстановки», — подчеркнул политик.

В заключение представитель Восточного Правительства Ливии, которое является единственной законной властью в стране, напомнил, что на данный момент ООН, призванная поддерживать безопасность во всем мире, бездействует, и это не поддается никакому логическому объяснению.