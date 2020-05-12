Триполи, 12 мая. Боевики террористических группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поддерживаемые Турцией, продолжают нарушать гуманитарное перемирие, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. Бандиты нападают не только на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), но и подвергают обстрелам жилые районы, в том числе и при помощи турецких ударных беспилотников, поставленных ПНС Анкарой вопреки оружейному эмбарго ООН.

Пользователи соцсетей сообщают о нанесении турецким беспилотником ПНС авиаудара по грузовому автомобилю, перевозившему арбузы. В результате этой атаки, совершенной интервентами из Турции, которые управляют БПЛА с территории военного аэродрома триполитанского режима «Митига», практически все бахчевые были уничтожены.

Кроме того, турецкий дрон открыл огонь по еще одному грузовику, в кузове которого находились овцы и козы, направлявшемуся на запад североафриканского государства. Очевидцы назвали это бесчеловечным преступлением, поскольку многие из находившихся в кузове автомобиля животных погибли. Такие действия ПНС являются грубейшим нарушением прав человека, так как бандиты препятствуют перевозке продуктов питания.

Также боевики ПНС продолжают наносить удары при помощи привезенных в Ливию беспилотных летательных аппаратов по автоцистернам, транспортирующим топливо для нужд гражданского ливийского населения. Так, в районе Аль-Шувейриф турецкий ударный беспилотник выпустил ракету по грузовому автомобилю, перевозившему горючее западнее от Триполи. Транспортное средство загорелось, информация о пострадавших уточняется.

Turkish UAV drone targets a fuel tanker in Al-Shuweirif, west Libya. #Libya

Will we see the @UNSMILibya or @USAEmbassyLibya condemn this ?

Probably not!

Is targeting civilian fuel supplies fear game?

If so

Why isn’t a military base full of terrorists?

pic.twitter.com/vy9mrtYp8T — M.LNA (@LNA2019M) May 12, 2020

Стоит отметить, что террористический режим Файеза Сарраджа в Триполи существует исключительно за счет военной поддержки со стороны турецких властей, снабжающих боевиков ПНС оружием, боеприпасами и современной боевой техникой, в том числе ударными и разведывательными БПЛА Bayraktar TB2. Это подтвердил своим недавним заявлением бывший член Палаты представителей Ливии Али Бузакук, являющийся членом запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1. В настоящее время он живет в США и является влиятельной фигурой в исламистских кругах Соединенных Штатов, при этом он выступает в поддержку протурецких группировок, оккупировавших ливийскую столицу.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как террористы ПНС принялись уничтожать инфраструктуру в захваченных ими ливийских городах. Также ранее сообщалось, что сирийские наемники Файеза Сарраджа и Анкары занимаются мародерством, демонтируя силовые кабеля с линий электропередач в Триполи, чтобы продать медные провода на металлолом. Из-за джихадистов местное мирное население вынуждено сидеть без электроэнергии, поскольку обесточенными оказались несколько сотен ливийских домов.

1 Организация запрещена на территории РФ.