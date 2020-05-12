На Украине назвали «плевком в народ» покупку у ЕС предназначенного к утилизации картофеля

В ситуации, сложившейся с пандемией коронавируса, украинские фермеры десятками тонн выбрасывают портящиеся овощи; руководство страны не оказывает никакой помощи. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Картофель на утилизацию

Картофель из Нидерландов, который был предназначен для утилизации, оказался на украинском рынке. Об этом сообщил специализированный ресурс EastFruit.

В связи с остановкой ресторанов в Бельгии и Нидерландах скопилось более двух миллионов тонн картофеля, который был предназначен для производства картошки-фри. Более того, эти сорта картофеля не были предназначены для потребления в свежем виде. И тем не менее нидерландские поставщики продают этот картофель на Украину. Иначе его придется просто утилизировать.

«В среднем украинские оптовики за картофель из Нидерландов просят около 30−35 центов за кг (8−9 грн/кг) картофеля при доставке его в Киев. На рынке также есть предложения о поставке картофеля из Нидерландов под заказ», — говорится в сообщении.

Пищевые отходы для Украины

Как отметил Евгений Голышкин, в том, что европейцы продают практически ненужные им пищевые отходы на Украину, просматривается стабильная тенденция отношения «господ метрополии» к «диким туземцам».

«Еще до Майдана коллективный Европейский союз выставил такие условия торговой ассоциации с Украиной, которые обрекали украинских аграриев на подневольное колониальное положение. Правящие украинские круги выбрали путь «туземной администрации» и теперь со всем цинизмом оказывают своим партнерам услуги, грабя собственный народ», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам украинского политолога, в ситуации, сложившейся с пандемией коронавируса, украинские фермеры десятками тонн выбрасывают портящиеся овощи. Государство вместо поддержки не только закрывает глаза на бедственное положение фермеров, но и поступает подобным циничным образом, выручая «западных партнеров».

«Это просто позорище какое-то и плевок в собственный народ. Годами после Евромайдана представители украинской власти трубят с экранов о скором построении «агарной сверхдержавы новой житницы Европы», но на деле скупают непотребщину, поставляют на аграрные рынки труда Европы дешевых подневольных гастарбайтеров, обрекая Украину к катастрофе, голоду и разрухе», — заключил Евгений Голышкин.

Заметим, что в Нидерландах власти выделили 50 миллионов евро для поддержки пострадавших от ситуации производителей и переработчиков картофеля. В богатой же черноземом Украине гражданам предстоит из собственного кармана заплатить за «недоутилизированные» европейские сельхозпродукты.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус.