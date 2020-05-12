Четвертая колонна с российскими военными покинула итальянский Бергамо

Рим, 12 мая. Российские военнослужащие, проводившие в Италии специальные мероприятия по борьбе с распространением коронавируса, продолжают покидать Апеннинский полуостров.

Четвертая колонна сводного отряда Минобороны РФ покинула город Бергамо в Ломбардии, приступив к маршу на аэродром «Виллафранка» Вероны.

На аэродроме личный состав и специальная техника будут погружены в военно-транспортный Ил-76 для перемещения в места постоянной дислокации. В Россию будут доставлены 14 военнослужащих и три единицы спецтехники, для этого планируется совершить два рейса.

Ранее, 10 мая, на аэродром «Чкаловский» прибыл шестой рейс ВКС России, который транспортировал военных специалистов и технику.

По последним данным, в Италии зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики вылечили от ранее неизвестного заболевания 106,5 тысячи пациентов, свыше 30 тысяч скончались.