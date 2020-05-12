Пациентка больницы Святого Георгия рассказала об эвакуации. ФАН-ТВ

Пациентка больницы, где утром случился пожар, рассказала, как врачи провели эвакуацию.

Сегодня утром в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. В больнице Святого Георгия поступило сообщение о возгорании. Сейчас медучреждение перепрофилировано под лечение больных с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня утром все было нормально, мы спали, и нас разбудили, это было где-то в 7:30–7:35 утра. Сказали: «Вставайте, берите одеяла, выходите в коридор». Там выстроились из других палат тоже, мы не поняли, что происходит, потом нас повели уже из нашего отделения в другое, мы на пятом, а нас повели к лестнице и мы поднялись на 6 этаж. Мы там сидели, наверное, минут 10. Потом, как я поняла по словам врачей, которые нас отводили, что пожар уже закончился, можно возвращаться, и нас повели обратно»,— рассказала Рената, пациентка больницы Святого Георгия.

Возгорание удалось локализовать на 10 квадратных метрах, однако в пожаре погибли пять человек, которые находились в отделении реанимации.

Врачи успели эвакуировать 150 человек, пациентка отмечает, что действия врачей были грамотными и слаженными, если бы не быстрая реакция медперсонала, исход мог бы быть другим.