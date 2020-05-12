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ГД одобрила законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договор

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ГД одобрила законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договор

Москва, 12 мая. Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве компаний, пострадавших от эпидемии коронавируса, в одностороннем порядке расторгать договор аренды. При этом арендаторы избегут штрафных санкций.

Кроме того, документ предполагает продление сроков аренды недвижимости, находящейся в государственной собственности.

«Предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций», — отмечается в пояснительной записке законопроекта.

Правом расторжения договора аренды наделяются компании, чей доход упал более чем на половину после введения режима ограничений. Если арендатор добросовестно выполнял иные обязательства, не связанные с оплатой аренды, то арендодатель обязан вернуть обеспечительный взнос.

«Мы предлагаем внести соответствующие изменения и сбалансировать интересы арендодателей и арендаторов, чтобы не допускать выкручивания рук одними другим <…> Замечания будут учтены ко второму чтению», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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Источник: ТАСС
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