Дудчак назвал способ вытеснить ангажированный Facebook из России

Москва, 12 мая. Социальная сеть Facebook реагирует провокациями на крупные события в России — голосование или День Победы. Политолог Александр Дудчак напомнил, что Facebook является незаменимым участником всех информационных войн.

По словам эксперта, Facebook старательно выполняет миссию антироссийской пропаганды и постоянно вмешивается в политические процессы по всему миру.

«Facebook — это известный участник информационных войн, это практически неизменный участник всех цветных революций и государственных переворотов. Он вносит свой серьезный вклад в эти события по всему миру», — отметил эксперт в комментарии изданию «Слово и Дело».

Дудчак обратил внимание, что антироссийскую политику смогли ощутить на себе все пользователи Facebook, особенно русскоязычного сегмента.

«Она тоже никого не удивляет — ангажированная политика с очень однобоким подходом. Facebook выполняет роль, которую нашли для него его владельцы, организаторы — сращенная государственная структура Соединенных Штатов», — добавил политолог.

Дудчак считает, что в России должна быть создана альтернатива Facebook, которая бы не «сливала» личные данные пользователей и не нарушала бы закон.

«Было бы идеально найти для Facebook альтернативу, рычаги давления на него, в том числе возможность отключения, потому что выходки этой социальной сети выходят за все возможные рамки здравого смысла, морали, чести и совести», — подытожил он.

Дудчак подчеркнул, что в России существуют социальные сети с миллионной аудиторией. Необходимо заниматься их развитием и совершенствовать, чтобы они ничем не уступали Facebook.