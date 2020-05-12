В Словакии напомнили об исключительной роли СССР во Второй мировой войне

Братислава, 12 мая. Ряд западных стран пытаются отрицать исторические факты и забыть о роли советских войск в освобождении от фашизма, заявили журналисты словакского издания ExtraPlus в ответ на публикацию видео возложения президентом США Дональдом Трампом венка к мемориалу Второй мировой войны.

Ролик появился в Instagram Белого дома, а в подписи было указано, что победу над нацизмом 8 мая 1945 года якобы «одержали США и Великобритания».

Авторы ExtraPlus с возмущением отметили, что в представлениях большинства американцев Вторая мировая война велась на побережье Нормандии, в Иводзиме и на руинах разрушенных французских городов, а победителем и одновременно освободителем, по их мнению, были только Соединенные Штаты. При этом вклад СССР они признают с оговоркой, будто Советский Союз освобождал Европу, «стремясь поживиться».

А ведь исторические факты неоспоримы, подчеркивает издание, и ни одна из битв на западном фронте не может сравниться с беспощадными боями за Сталинград. Кроме того, Советский Союз понес самые большие людские потери в этой войне.

Помимо кощунственных попыток переписывания истории, в материале ExtraPlus поднимается и другая проблема, а именно — разрушение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе. Особенно остро эта вопрос, по мнению журналистов, стоит в Польше, где погибло больше всего советских солдат. Сейчас в этой востоноевропейской стране буквально процветает вандализм. Если в 1997 году в перечне советских мемориалов в Польше значился 561 объект,то в октябре 2014 — уже всего 290.

Издание признает, что один подобный инцидент имел место и в Словакии — в Кошице. Но бережнее всего к советскими памятниками относятся в Словении, там даже появляются новые в знак благодарности Красной армии. В частности, в конце июля 2016 года в Любляне был открыт памятник сынам России и Советского Союза, которые погибли на словенской земле во время Первой и Второй мировой войны.

Напомним, 8 мая министр ФРГ Хайко Маас заявил, что единственным виновником Второй мировой войны является Германия. Он также указал на попытки искажения исторической правды, назвав это недопустимым. По его мнению, тот, кто ставит вину Германии под сомнение и приписывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость по отношению к жертвам. А тот, кто пытается превратить историю в инструмент — раскалывает Европу».