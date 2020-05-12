Кабмин хотят наделить исключительными полномочиями по предоставлению госгарантий

Москва, 12 мая. Правительство России предложили наделить правом оказывать гарантийную поддержку на любых условиях без внесения изменений в федеральный бюджет. Такой законопроект был принят Госдумой в первом чтении, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Принятие законопроекта обусловлено необходимостью быстро реагировать на изменение текущей ситуации и принимать конструктивные решения, — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Инициатива об оперативной поддержке российских компаний предполагает, что правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих бюджетному кодексу».

Володин подчеркнул, что многие отечественные компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, смогут продолжить свою деятельность и сохранить рабочие места.

«Мы прекрасно понимаем, что госгарантии являются важнейшей частью такой поддержки. И во многих случаях государственные гарантии являются достаточным инструментом для решения очень важных вопросов для бизнеса», — сообщил автор законопроекта, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он пояснил, что предлагаемые поправки дают возможность кабмину использовать весь инструмент госгарантий. При этом, по словам законодателя, не нужно будет вносить изменений в бюджет.

«Я напомню, что сейчас все госгарантии должны быть учтены в бюджете, и для того, чтобы что-то изменить, необходимо вносить изменения в бюджет. Мы снимаем это ограничение, и естественно, это очень серьезно расширяет возможности правительства по выдаче государственных гарантий», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что инициатива была разработана в целях обеспечения массового и оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями. При этом соответствующий режим будет введен только на 2020 год.